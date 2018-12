Deutscher Wetterdienst warnt vor glatten Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat für den Dienstagmorgen in Hessen Frost und Glätte in Lagen oberhalb von 400 Metern vorhergesagt. Bei klarem Himmel sei auch in tieferen Lagen Straßenglätte durch Überfrieren nicht auszuschließen. Am Tag sollte es vor allem im Bergland Schauer, in höheren Lagen Schneeschauer geben. Für die Nacht zum Mittwoch warnten die Meteorologen erneut vor glatten Straßen durch überfrierende Nässe.

Auf glatten oder schneebedeckten Straßen hatte es am Montagabend in Hessen vereinzelt Probleme gegeben. So waren etwa auf der Bundesstraße 255 bei Driedorf im Lahn-Dill-Kreis bei geschlossener Schneedecke mehrere Lastwagen an einer Steigung zunächst nicht weitergekommen, wie ein Polizeisprecher in Gießen am Dienstag sagte. Sie mussten warten, bis die Straße wieder befahrbar war.