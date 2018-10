Umgestürzte Bäume sorgen für Behinderungen im Zugverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das Sturmtief "Siglinde" hat den Zugverkehr in Ostsachsen ausgebremst. Vor allem wegen umgestürzter Bäume kommt es seit Dienstagabend zu Ausfällen und Verspätungen, wie ein Sprecher der Städtebahn Sachsen GmbH am Mittwoch in Dresden sagte. Betroffen sind unter anderem die Strecken Heidenau-Altenberg und Dresden-Kamenz. Um wie viele Züge es sich handelte, konnte er nicht sagen. Im Laufe des Tages sollte sich der Zugverkehr wieder einpendeln, so der Sprecher.