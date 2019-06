Hitzefrei an vielen Schulen: Kurzstunden an Grundschulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Detmold/Essen (dpa/lnw) - An vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen gab es am Dienstag Hitzefrei. Am Stadtgymnasium Detmold durften die Schüler der Sekundarstufe I nach der 6. Stunde gehen, am Helmholtz-Gymnasium Essen bereits nach der 4. Stunde. Dies ist dort auch für Mittwoch geplant, sagte der stellvertretende Schulleiter Rainer Severin. Bundesjugendspiele am Mittwoch wurden abgesagt - der Sportplatz bietet keinen Schatten. Für die Schüler der Sekundarstufe II findet Unterricht nach Plan statt - "in kühleren oder nicht ganz so heißen Räumen". Der entsprechende Erlass des Landes sieht kein Hitzefrei für die Oberstufe vor.

An Grundschulen mit Ganztagsbetreuung sieht es etwas anders aus. Mancherorts gab es dort Kurzstunden, wie etwa an der Stiftsschule in Essen. Noch bis Freitag dauern dort die ersten beiden Stunden jeweils 45 Minuten, alle folgenden dann nur noch 30 Minuten, wie Konrektorin Janina Koscheike berichtete. Nach der Betreuung verlassen die Kinder am Nachmittag das Schulgelände dann "wie sonst auch".

Eine landesweite Übersicht, welche Schulen Hitzefrei geben, gibt es nicht. Der Schulleiter entscheidet, ob den Schülern Hitzefrei gegeben wird. "Als Anhaltspunkt ist von einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius auszugehen", heißt es in der entsprechenden Vorschrift.