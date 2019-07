Weiter Waldbrandgefahr: Göttingen untersagt Wasserentnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cloppenburg/Göttingen (dpa/lni) - Das trockene Wetter sorgt weiter für hohe Waldbrandgefahr und wirkt sich zunehmend auf die Gewässer aus. Wegen der Trockenheit erließ der Landkreis Cloppenburg am Freitag eine Eilverordnung zur Verhütung von Waldbränden. Besuchern von Wäldern, Mooren und Heidegebieten ist es verboten, Straßen, befahrbare Wege sowie markierte Wander- und Reitwege zu verlassen. In Wäldern, Mooren und Heidegebieten seien auch Autos verboten, teilte ein Sprecher mit. Auch das Grillen ist in diesen Gebieten verboten, sogar auf Grillplätzen. Das Anzünden von Feuern, Rauchen und das Hantieren mit feuergefährlichen Gegenständen ist ebenfalls untersagt - bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro.

Auch die Stadt Braunschweig verbot das Grillen in öffentlichen Parks. Schon am Vortag hatte die Stadt Osnabrück für den Schinkelberg ein Grill- und Feuerverbot erlassen. Dort gebe es viele Grillstellen, die Waldbrandgefahr sei hoch.

Derzeit herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in weiten Teilen Niedersachsens die Waldbrandgefährdungsstufe 4, was eine hohe Gefahr bedeutet. In einem Gebiet zwischen Diepholz und Weser galt am Freitag sogar die höchste Gefährdungsstufe 5.

Wegen der Trockenheit verbot der Landkreis Göttingen das Abpumpen von Wasser aus Gewässern, weil die Pegel weiter abzusinken drohen. Das gelte auch für solche Fälle, in denen es schon eine Erlaubnis zur Wasserentnahme gebe, teilte die Kreisverwaltung mit. Schon in den Tagen zuvor hatten einige Landkreise die Wasserentnahme beschränkt.