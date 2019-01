Schnee erzwingt Friedhofschließung in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz finden bis zum 14. Januar aus Sicherheitsgründen keine Beerdigungen auf dem Städtischen Friedhof statt. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden alle bis Montag geplanten Beisetzungen abgesagt. Wegen der hohen Schneebruchgefahr bleibe der Städtische Friedhof vorerst geschlossen.

Zugleich wurde vor dem Betreten von Wäldern, Parks und Grünanlagen gewarnt. Durch die große Schneelast besteht den Angaben zufolge die Gefahr, dass Äste und Baumkronen von den Bäumen abbrechen. Aus dem gleichen Grund blieben auch das Wildgatter und der Tierpark geschlossen. Der Stadtpark sei ebenfalls komplett gesperrt worden.

Auch in Aue gab es wegen des Schnees keinen Zutritt zum Tiergarten "zoo der minis". Außerdem wurde der für diesen Freitag geplante Wochenmarkt abgesagt. An einem halben Dutzend Schulen in und um Aue fällt überdies am Freitag der Unterricht aus. Eine Notfallbetreuung der Kinder sei abgesichert, teilte die Stadt mit.