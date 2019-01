Wintersportler im schneebedeckten Harz trotzen dem Regen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunlage (dpa/lni) - Ski und Rodel gut trotz Regenschauer: Hunderte Menschen haben sich am Wochenende auf den Weg in den Harz gemacht, um die schneebedeckte Landschaft zu genießen und Wintersport zu betreiben. Am Sonntag war die Wurmberg-Seilbahn in Braunlage aufgrund von Sturmböen geschlossen, am Hexenritt liefen aber die Lifte. Dort werden die Abfahrten mit Kunstschnee präpariert. "Die Pisten sind super, es sind reichlich Skifahrer unterwegs", sagte eine Mitarbeiterin der Hexenritt-Alm. Schnee und Regen wechselten sich ab.

Auch in Torfhaus waren die Parkplätze voll. Im Gebiet der höchstgelegenen Siedlung in Niedersachsen lagen etwa 30 bis 40 Zentimeter Schnee. "Im Moment wird viel weggeregnet. Man wird nass", sagte Niklas Gutjahr, Bundesfreiwilliger im Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus, am Sonntag.

Nach dem relativ milden Wochenende wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in der kommenden Woche ein bisschen Neuschnee geben. "Es bleibt winterlich", sagte ein DWD-Meteorologe.