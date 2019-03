Skisaison im Harz noch nicht beendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunlage (dpa/lni) - Die Wintersportsaison auf Niedersachsens höchstem Berg ist derzeit unterbrochen, aber noch nicht zu Ende. Wegen eines Sturms seien die Lifte auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage an diesem Wochenende zwar nicht in Betrieb, sagte ein Sprecher der Seilbahngesellschaft. Wenn das Wetter aber wie vorhergesagt ab Mitte kommender Woche ruhiger und deutlich kälter werde, könne der Skibetrieb am Wurmberg vermutlich wieder aufgenommen werden. Auf den meisten Pisten liege in jedem Fall noch genügend Schnee. Voraussichtlich werde es nachts auch noch einmal so kalt, dass wieder Kunstschnee produziert werden könne, sagte der Sprecher. Die Skisaison könnte dann noch bis Ende März dauern.

Auf dem Sonnenberg bei St. Andreasberg waren nach Angaben des Harzer Tourismusverbands (HTV) am Donnerstagvormittag noch eine Skipiste und die Rodelbahn geöffnet. Der 853 Meter hohe Sonnenberg ist das höchst gelegene, nicht künstlich beschneite Skigebiet im Harz. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken, auf dem Wintersport nicht erlaubt ist, lagen am Donnerstag zeitweise noch 140 Zentimeter Schnee.