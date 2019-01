Harz lockt mit sonnigem Winterwetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunlage (dpa/lni) - Strahlende Sonne und Schnee haben am Wochenende viele Besucher in den Harz gelockt. Braunlage meldete laut Deutschem Wetterdienst 18 Zentimeter Schnee, auf dem Brocken waren es sogar 140 Zentimeter. Zahlreiche Besucher nutzten das Wetter zum Skilaufen, Schlittenfahren oder zum Wandern. Vor der Wurmbergseilbahn bildeten sich lange Schlangen, viele Parkplätze waren voll.

Auch in den kommenden Tagen soll das Wetter im Harz winterlich freundlich bleiben. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen in den höheren Lagen teilweise auf minus zehn Grad. Die Woche startet dann mit Dauerfrost, viel Sonne und kaum Niederschlag. Erst nachts kann dann bei minus neun Grad vereinzelt wieder etwas Schnee fallen. Am Dienstag wird es dann tagsüber mit Temperaturen um die zwei Grad wieder wärmer. In der zweiten Wochenhälfte gibt es in gesamten Harz aber wieder Dauerfrost und Minustemperaturen bei viel Sonnenschein.