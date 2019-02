Autobahn 2 Richtung Hannover nach Lastwagenunfall gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw)- Die Autobahn 2 bei Bielefeld in Fahrtrichtung Hannover ist nach einem Lastwagenunfall weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten aber im Laufe der nächsten Stunde beendet sein, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer war von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzleitplanke gefahren. Daraufhin kippte der Lastwagen um und der Fahrer sowie sein 68 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt.

Auch auf den anderen Autobahnen müssen sich Autofahrer auf lange Wartezeiten einstellen. Insgesamt gab es laut WDR-Staumelder eine Gesamtlänge von rund 178 Kilometern Stau in NRW. Besonders betroffen waren dabei das Rheinland sowie das Ruhrgebiet. Staus gab es beispielsweise auf der A59 bei Dinslaken Richtung Duisburg und auf der A1 bei Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Lövenich und Kreuz Köln-Nord.

In Herne ist ein Streufahrzeug selbst auf der glatten Straße ins Rutschen geraten. Durch die vereiste Fahrbahn geriet der Fahrer der Maschine ins Schlingern. Das Streufahrzeug kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sich aber eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Zeitung "Der Westen" (online) hatte zunächst berichtet.

Insgesamt ist die Verkehrslage nach dem gestrigen Chaos in Nordrhein-Westfalen am Freitagmorgen allerdings entspannter. Laut den Polizeilagezentren kam es zwar vielerorts weiterhin zu Glätte, es gebe bislang aber kaum Unfälle. Es seien auch bereits die meisten Straßen gestreut worden. Trotzdem mahnt die Polizei zur Vorsicht. "Autofahrer sollten sich auf längere Fahrtzeiten einstellen", so ein Sprecher der Polizei Münster.

Schnee und Glätte werden die Menschen in NRW auch im Laufe des Tages begleiten. Im Münsterland und in Ostwestfalen schneit es am Freitag weiterhin bis in den Vormittag, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. In der Nacht zum Samstag kommt es vor allem im Bergland zu Frost, Glätte und Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen ein und minus zwei Grad.