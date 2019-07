Unwetter über Berlin: Einsätze wegen Starkregens und Sturm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste: Wegen Unwetters ist die Berliner Feuerwehr am Montagabend zu einer Vielzahl von Einsätzen ausgerückt. Schon am Nachmittag war der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Die meisten Notrufe kamen demnach aus Reinickendorf und Wedding. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Häufigkeit der Einsätze sei aber eine Herausforderung, sagte ein Sprecher. Auch deshalb dauerte der Ausnahmezustand am Abend weiter an. Das bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes.

Im Norden der Stadt ließ starker Wind einen Baum auf die Gleise der Ringbahn stürzen. Die Linien S41 und S42 zwischen Wedding und Gesundbrunnen waren am Abend unterbrochen, wie die Bahn mitteilte. Zwischen den Haltestellen Beusselstraße und Wedding wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Wie lange die Unterbrechung andauern wird, war zunächst unklar. Die Berliner S-Bahn empfahl, den Streckenabschnitt zu umfahren.

Wegen der Vielzahl der Einsätze wurde am Nachmittag auch Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr angefordert. So war etwa am Flughafen Tegel ein beschädigter Gefahrgutbehälter gefunden worden. Spezialkräfte sicherten das Frachtstück. Nähere Angaben zu dem Gefahrgut machten weder die Feuerwehr noch die Flughafengesellschaft. Es seien aber keine gefährlichen Stoffe ausgetreten, hieß es. Am Nachmittag wurde der Einsatz beendet.