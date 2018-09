Stürmischer Wind reißt Bäume in Berlin um

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Stürmischer Wind hat in Berlin mehrere Bäume umgerissen. In Berlin-Lichtenrade stürzte am Freitag ein großer Baum auf die Gleise. Der S-Bahnverkehr war deshalb zwischen Mahlow und Marienfelde eine Stunde unterbrochen, wie ein Sprecher der S-Bahn mitteilte. Ein Feuerwehrsprecher berichtete von weiteren umgestürzten Bäumen in Moabit, Johannisthal und Kaulsdorf.

Die Feuerwehr hatte am frühen Abend den "Ausnahmezustand Wetter" ausgerufen. Die Berliner wurden dazu aufgerufen, bei Sturm und Gewitter im Haus zu bleiben. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Freitagabend vor Gewittern mit Sturmböen in Berlin und Brandenburg gewarnt.