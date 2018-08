Hitze und Miniermotte: Doppelter Stress für Kastanien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Berlins Kastanienbäume leiden in diesem Sommer besonders stark unter der Miniermotte und der anhaltenden Trockenheit. "Das ist eine doppelte Belastung", sagte Derk Ehlert, Sprecher der Senatsumweltverwaltung. Wegen der Wärme, die für die Motten günstig ist, schlüpfe die dritte oder sogar schon die vierte Generation. Die Larven zerfressen die Blätter. Weißblühende Bäume werfen bereits seit Ende Juni in großem Stil braunes Laub ab. An manchen Straßenzügen mit Kastanien sieht es bereits aus wie im tiefsten Herbst. Bereits 2017 war ein Miniermottenjahr - Berlins Behörden sprachen vom schlimmsten Befall seit rund zwölf Jahren.