Heißester Tag?: Volle Schwimmbäder schon am Morgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Hitze und die Sommerferien haben am Mittwoch besonders viele badefreudige Berliner zum Wasser getrieben. Am Prinzenbad in Kreuzberg standen die Menschen schon weit vor 9.00 Uhr in einer langen Schlange an der Kasse an. Auch das Freibad Olympiastadion und die anderen Bäder waren gut gefüllt.

Busse einer sozialen Hilfsorganisation versorgten Obdachlose bei der Hitze mit Wasser, Sonnencreme und Obst. Regina Kneiding, Sprecherin der Senatsverwaltung für Soziales, sagte: "Wir wissen, dass die Hitze herausfordernd ist für die Betroffenen." Der vom Land mitbezahlte Busservice unterstützt Menschen auf der Straße seit Mai und fährt verschiedene Stellen an. In den ganzjährig geöffneten Notunterkünften stehen laut Kneiding derzeit 200 Plätze zur Verfügung.

Das große Schwitzen in Berlin hat an diesem Donnerstag voraussichtlich ein erstes Ende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete wegen kühlerer Luftmassen, die in die Region gelangen, noch mit maximal 28 Grad. Der Wetterdienst hält es weiterhin für möglich, dass am (heutigen) Mittwoch die höchste je in einem Juni in Berlin gemessene Temperatur erreicht wird. Erwartet werden bis zu 38 Grad in der Region. Am 21. Juni 2000 waren in Tegel 36,9 Grad gemessen worden.

Besonders die Freibäder in der Innenstadt kämpfen in diesen heißen Tagen mit dem Andrang der Besucher. Das Kreuzberger Prinzenbad liege bei den Zahlen immer ganz vorne, wie ein Sprecher der Berliner Bäder sagte. "Mit großem Abstand zum zweiten Platz - uneinholbar für alle anderen." Dann folgten am Dienstag die Bäder in Wilmersdorf, Neukölln, Gropiusstadt und am Wannsee.

Die langen Warteschlangen an manchen Tagen ließen sich nicht immer vermeiden, sagte der Sprecher. "Das hängt ja auch stark vom Sommer ab." Günstig seien Mehrfachkarten, bei denen man nicht jedes Mal bezahlen müsse, sondern zügig durchs Drehkreuz gehen könne. Schon an den letzten sehr warmen Tagen hatten sich in Kreuzberg lange Schlangen an den Kassen gebildet, so dass viele Menschen länger als eine halbe Stunde in der Hitze anstehen mussten.

Im vergangenen Jahr hatten die Bäder wegen des warmen Sommers ein Rekordjahr erlebt (6,8 Millionen Besucher). Zwischen Mai und September 2018 besuchten 48 Prozent mehr Menschen die Schwimmbäder als im Sommer zuvor. An der Spitze lag das Prinzenbad mit einem Zuwachs von 75 Prozent (330 000 Besucher).

Manche Berufsgruppen haben es an den heißen Tagen schwerer als andere. So müssen Polizisten weiterhin lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen. "Auch bei hohen Temperaturen bleibt die Uniform unverändert", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Lediglich der Mützenzwang könne vom Dienststellenleiter aufgehoben werden. Zudem dürfen die Polizisten dunkelblaue Poloshirts tragen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) klagte: "Wir haben immer noch diverse Dienststellen, auf denen die Räume nicht richtig klimatisiert sind und gerade auf den älteren Mannschaftswagen kann es richtig heiß werden." GdP-Sprecher Benjamin Jendro erklärte: "Es geht den Kollegen bei der Hitze aber wie anderen Berufsgruppen auch, außer dass es defintiv kein Hitzefrei geben kann." Polizisten müssten bei jedem Wetter zum Dienst.