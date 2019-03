Frühlingswetter am Wochenende: 20-Grad-Marke in Sicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Den Berlinern und Brandenburgern steht ein mildes Frühlingswochenende bevor - hier und da kratzt die Temperatur auch schon mal an der 20-Grad-Marke. Der Freitag beginnt bewölkt, doch am Nachmittag heitert es von Südwesten zunehmend auf, wie der Deutsche Wetterdienst weiter mitteilte. Der Samstag sieht ähnlich aus. Die Niederlausitz ist dann bei den Höchsttemperaturen ganz vorne mit dabei: Hier erwarten die Meteorologen bis zu 20 Grad. Der Sonntag zeigt ab den Mittagsstunden sein heiteres Gesicht. Dann liegt die Temperatur in Berlin und Brandenburg zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag kann es in Bodennähe noch einmal frostig werden.