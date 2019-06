Ab Donnerstag wieder niedrigere Temperaturen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das große Schwitzen in Berlin hat am Donnerstag voraussichtlich ein Ende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet wegen kühlerer Luftmassen, die in die Region gelangen, noch mit maximal 28 Grad. Wie eine DWD-Sprecherin bekräftigte, halte man es nach wie vor für möglich, dass am Mittwoch der höchste je in einem Juni in Berlin gemessene Wert geknackt wird. Erwartet wurden Werte von bis zu 38 Grad in der Region. Am 21. Juni 2000 waren an einer Messstation in Tegel 36,9 Grad gemessen worden. Am Dienstag lagen die Höchsttemperaturen an den Berliner Messstationen laut Angaben bei über 33 Grad - mit 33,9 Grad war es im Stadtteil Buch am wärmsten.