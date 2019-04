156 Millionen Euro Versicherungsschaden durch Unwetter 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Unwetter haben im vergangenen Jahr an Häusern in Hessen einen Versicherungsschaden von mehr als 156 Millionen Euro angerichtet. Allein für Sturm- und Hagelschäden mussten die Versicherer rund 114 Millionen Euro zahlen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mitteilte. Damit zählte 2018 zu den vier schwersten Sturmjahren der vergangenen 20 Jahre. Starkregen verursachte den Angaben zufolge an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben mindestens 42 Millionen Euro Schaden.

Deutschlandweit richteten die Unwetter gut 2,6 Milliarden Euro Schaden an. Die Statistik des GDV erfasst jedoch nur die versicherten Schäden. In Hessen sind lediglich 87 Prozent der Wohnhäuser gegen Sturm und Hagel abgesichert. Das ist deutschlandweit die geringste Quote. In Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg sind nahezu alle Häuser entsprechend versichert.