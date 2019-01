Von Lawine erfasster Hotelteil war vorsorglich gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Balderschwang (dpa/lby) - Der am Montagmorgen von einer Lawine getroffene Wellness-Bereich eines Hotels im schwäbischen Balderschwang war bereits am Sonntagabend geschlossen worden. Dies sei eine vorsorgliche Maßnahme gewesen, hieß es bei der Lawinenwarnzentrale und beim Landratsamt Oberallgäu. Auch in der direkten Nachbarschaft des Hotels seien drei bis vier Gebäude geräumt worden.

Der stellvertretende Leiter der Lawinenwarnzentrale Bayern, Thomas Feistl, berichtete, das Hotel sei bereits in den 1950er Jahren von einer Lawine erfasst worden. Danach seien der Schutzwald aufgeforstet und Lawinenverbauungen oberhalb errichtet worden. "Die Lawinengefährdung wurde nie komplett ausgeräumt. Es bestand immer ein gewisses Risiko, dass eine Lawine das Hotel trifft", sagte Feistl. Für den Ausbau des Wellnessbereichs habe das Hotel deshalb ein Gutachten angefordert, und es seien Auflagen gemacht worden.

"Die letzen 50 Jahre weiß ich von keinem Hotel in Bayern, das am Talgrund steht und total zerstört worden wäre. Das sind absolute Ausnahmefälle, weil man gemeinhin dafür sorgt, dass das nicht passiert." Für jedes neue Haus, das in einen Hang hineingebaut werde, gebe es ein Gutachten.

Am Montag seien die Gäste des betroffenen Hotels in anderen Unterkünften untergebracht worden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu. Weiter herrscht in den bayerischen Alpen die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. "Wenn es das Wetter zulässt, sind für morgen (Dienstag) kontrollierte Sprengungen vorgesehen", sagte die Sprecherin.