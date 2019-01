Letzter Katastrophenfall nach Schneechaos aufgehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Im Landkreis Berchtesgadener Land ist der letzte Katastrophenfall nach dem heftigen Schneefall in Bayern aufgehoben worden. Landrat Georg Grabner erklärte die Ausnahmesituation am Samstag ab 12 Uhr für beendet, wie das Landratsamt in Bad Reichenhall mitteilte. Während des zehntägigen Katastrophenfalls seien rund 12 000 Einsatzkräfte aus dem Landkreis und ganz Bayern im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Die Helfer haben in dieser Zeit rund 1600 Dächer, vor allem von Privathäusern, von den Schneemassen befreit, um Einstürze zu verhindern.

Der Katastrophenfall war Anfang Januar wegen extremer Schneefälle im Süden Bayerns in fünf bayerischen Landkreisen ausgerufen worden. Im Landkreis Traunstein wurde dieser am Freitag aufgehoben. Dort waren laut Landratsamt mehr als 10 000 Kräfte im Einsatz.