DLRG warnt vor zu dünnen Eisflächen

Hannover (dpa/lni) - Angesichts der Minustemperaturen warnen Lebensretter in Niedersachsen landesweit vor dem Betreten von Eisflächen. "In vielen Fällen ist die Eisdecke noch zu dünn", teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie rate allen Wintersportlern, mit dem Schlittschuhlaufen oder dem Eisspaziergang noch zu warten und sich bei dem zuständigen Amt über den Zustand des Eises zu erkundigen, sagte DLRG-Sprecherin Hildegard Oberlehberg. Sie appellierte vor allem an Eltern, ihre Kinder auf die Gefahren auf zugefrorenen Seen hinzuweisen.