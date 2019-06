Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Frankfurt (dpa/sn) - Bad Muskau in der Oberlausitz hat seinen eigenen Juni-Temperaturrekord für Sachsen gebrochen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für Mittwoch um 14.00 Uhr einen Wert von 37,3 Grad. Eine Stunde zuvor wurden in Bad Muskau noch Temperaturen von 36,9 Grad gemessen. Der Ort in der Oberlausitz hielt für Sachsen auch den bisherigen Hitze-Rekord für den Monat Juni: 36,8 Grad wurden am 21. Juni 2000 gemessen.