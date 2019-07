Heftige Gewitter über Bad Kreuznach und Umgebung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Heftige Gewitter sind am Freitagabend über Bad Kreuznach und Umgebung hinweggezogen. In der Stadt seien teils Gullydeckel hochgedrückt worden, an mehreren Bahnunterführungen habe das Wasser "fast meterhoch" gestanden, teilte die Polizeidirektion in Bad Kreuznach mit. Polizei und Feuerwehr sicherten Gefahrenstellen ab. Verletzte oder nennenswerte Sachschäden gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Kurz zuvor hatte die Polizei von einem Tornado im Süden von Rheinland-Pfalz berichtet. Dass es sich bei dem Wetterereignis in Bobenheim am Berg tatsächlich um einen Tornado gehandelt habe, sei angesichts der Wetterlage nicht unwahrscheinlich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Es war wahrscheinlich nur ein schwacher Tornado."