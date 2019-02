22-Jährige bei Unfall auf Blitzeis schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstorf (dpa/lby) - Bei Blitzeis ist eine 22-Jährige in Niederbayern mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Sie erlitt schwere Verletzungen. Die junge Frau war nach Polizeiangaben vom Sonntag in einem Waldstück bei Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) unterwegs, als das Fahrzeug von der glatten Fahrbahn in einen Graben rutschte und dort gegen ein Rohr prallte. Erst im Wald kam das Auto zum Stehen. Die 22-jährige Fahrerin kam am Samstagvormittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.