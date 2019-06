Heftiges Gewitter trifft Weserbergland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Alfeld (dpa/lni) - Ein Gewitter mit heftigem Regen und Hagel ist in der Nacht zum Samstag über Hannover und dem Weserbergland niedergegangen. Für die Feuerwehr bedeutete dies Dutzende Einsätze, weil Keller vollliefen, Straßen unter Schlamm oder Wasser standen. Die Gefahr von Unwettern dauerte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes für den Nordosten von Niedersachsen und Hamburg an.

In Alfeld an der Leine (Kreis Hildesheim) schlugen Hagelkörner bis zu sechs Zentimeter Dicke ein, wie Einsatzleiter Michael Buuß von der örtlichen Feuerwehr sagte. Der Hagel beschädigte Autos und Carports. "Wir haben einige vollgelaufene Keller." Der Regen schwemmte Erde von den Äckern auf mehrere Straßen, die gesperrt werden mussten. Buuß rechnete damit, dass die Verbindung von Wettensen nach Brüggen und andere Straßen noch bis zum Nachmittag gesperrt sein würden. Seinen Angaben nach waren in Alfeld bis zu 230 Helfer im Unwettereinsatz.

Auch in den Landkreisen Hameln und Holzminden an der Weser hatte die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle alle Hände voll zu tun.