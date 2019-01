OVG fordert neue Berechnungsart der Zweitwohnungssteuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleswig/Kiel (dpa/lno) - Die Berechnung der Zweitwohnungssteuer muss in vielen Kommunen Schleswig-Holsteins nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schleswig auf eine neue Grundlage gestellt werden. Es habe Klagen gegen Steuerbescheide in den Gemeinden Timmendorfer Strand und Friedrichskoog stattgegeben, teilte das OVG am Donnerstag mit. Die Bescheide seien rechtswidrig, weil der angewandte Maßstab gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes verstoße. Die Gemeinden seien gehalten, ihre Satzung über die Erhebung von Zweitwohnungssteuern zu ändern.

Bisher diene in Timmendorfer Strand und Friedrichskoog wie in vielen anderen Kommunen die "Jahresrohmiete" von 1964 plus der Index für die gestiegenen Lebenshaltungskosten als Berechnungsgrundlage, erläuterte das OVG. Als alternativer Steuermaßstab komme in Betracht, "den bisher maßgeblichen Mietwert durch Berücksichtigung von Baujahr und Lage der Immobilien zu modifizieren, eine Schätzung aufgrund von aktuellen Vergleichsmieten im jeweiligen Satzungsgebiet vorzunehmen oder die Zweitwohnungssteuer vom Verkehrswert abzuleiten".