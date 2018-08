34-Jähriger ermordet Freundin: Lebenslange Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein 34-Jähriger muss wegen des Mordes an seiner Freundin eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Das Landgericht Oldenburg ordnete am Dienstag außerdem die Unterbringung in einer Psychiatrie an. Der Mann hatte nach Angaben des Gerichts seine ein Jahr jüngere Partnerin Anfang des Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Ramsloh (Kreis Cloppenburg) so schwer sexuell missbraucht, dass sie innerlich verblutete.

Das Gericht hatte die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen. Ein Gutachter stellte bei dem Mann eine psychiatrische Erkrankung fest. Er sitzt bereits in der Psychiatrie. Richter werden seinen Gesundheitszustand nun regelmäßig überprüfen und entscheiden, ob er die Haftstrafe in einem Gefängnis absitzen kann.