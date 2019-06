40-Jähriger kommt nach versuchtem Totschlag in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Das Landgericht Meiningen hat einen 40-Jährigen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Mann hatte einen Bekannten lebensgefährlich verletzt. Das Gericht entschied am Montag in der Hauptverhandlung, dass der Beschuldigte nicht schuldfähig ist, wie eine Sprecherin sagte. Mit ihrem Beschluss folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der psychisch kranke Mann attackierte laut Urteil im Dezember 2018 in Hildburghausen seinen 46 Jahre alten Bekannten zunächst mit einem Hammer, mit dem er ihm mehrmals auf den Hinterkopf schlug. Anschließend stach er mehrfach mit einem Messer in den Schulter- und Halsbereich des Opfers. Der Verletzte musste notoperiert werden, überlebte aber.