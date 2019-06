Lange Haft für Automatensprenger ohne Beute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Wegen der Sprengung von Geldautomaten hat das Landgericht Mainz am Dienstag einen Mann zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die 1. Strafkammer ging davon aus, dass der 33-Jährige aus den Niederlanden als Teil einer auf 250 Mitglieder geschätzten Bande bei je einer Automatensprengung im Sommer 2017 in Mainz-Finthen und im März 2018 in Karlsruhe beteiligt gewesen war. Demnach leiteten die Täter ein Gasgemisch in die Automaten, das sie per Elektro-Fernzünder zur Explosion brachten. Wegen der Sicherheitsvorrichtungen der Geldinstitute gelang es den Tätern aber nicht, die Geldkassetten aus den zerstörten Automaten zu erbeuten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.