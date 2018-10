Prozess wegen Mordes an Discobetreiber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Wegen Mordes an einem Discobetreiber stehen von heute an zwei Männer vor dem Landgericht Koblenz. Die Anklage wirft den beiden 36-Jährigen vor, im September 2013 ihr Opfer in Waldesch im Kreis Mayen-Koblenz erschossen zu haben. Der 35-jährige Mann wurde dort seinerzeit neben seinem Auto mit mehreren Schussverletzungen von einem Zeitungsausträger tot gefunden. Zwei Stunden zuvor hatte er seine Disco in Koblenz verlassen. Der Fall sorgte damals für großes Aufsehen. Das Landgericht hat vorerst neun Verhandlungstage bis zum 5. Dezember terminiert.