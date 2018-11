Urteil wegen Mordes rechtskräftig: Lebenslange Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Karlsruhe (dpa/bb) - Die Verurteilung eines Somaliers wegen Mordes an einem Landsmann in Nauen ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, hieß es in einer Begründung vom 9. Oktober, die jetzt bekannt wurde. Es hätten sich bei der Prüfung keine Rechtsfehler ergeben. (AZ 5 StR 487/18)

Der zur Tatzeit 26 Jahre alte Somalier war zu Jahresanfang vor dem Potsdamer Landgericht zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Er hatte einen 29-Jährigen im Streit vorsätzlich und heimtückisch getötet. Mit einem Messer hatte er im März 2017 seinem Landsmann in einer Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) ins Herz gestochen.