Dressel hofft auf Plus für Hamburg durch Karlsruher Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hofft, dass die Hansestadt vom Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung 2011 finanziell profitiert. Das Gericht in Karlsruhe will am Mittwoch entscheiden, ob die Berechnung der Einwohnerzahlen damals korrekt lief. Dagegen geklagt hatten Berlin und Hamburg, deren Einwohnerzahl deutlich nach unten korrigiert wurde.

"Aus unserer Sicht weist die Ermittlung der Einwohnerzahlen für den Zensus 2011 technische Mängel und verfassungsrechtliche Probleme auf", sagte Dressel der Nachrichtenagentur dpa. "Insofern erhoffen wir uns durch den Richterspruch in Karlsruhe vor allem eine verbesserte gesetzliche Regelung zur Einwohnerfeststellung."

Hamburg habe durch den Zensus bei der Umsatzsteuerverteilung und im Länderfinanzausgleich bis 2017 über 600 Millionen Euro verloren. Jährlich kommen nach Worten von Dressel über 100 Millionen hinzu. Bei der Volkszählung nutzten die Statistiker 2011 erstmals vor allem Meldedaten, um die Zahl der Einwohner zu berechnen.

Dressel sagte, es mache aber noch keinen Sinn, über weitere Schlussfolgerungen zu spekulieren. "Es gilt, die Entscheidung abzuwarten."