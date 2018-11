Urteile gegen mutmaßliche Bankräuber erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Das Landgericht Göttingen will heute das Urteil im Prozess um einen bewaffneten Banküberfall verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für die drei Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren beantragt. Die 44, 50 und 61 Jahre alten Männer sollen im Januar dieses Jahres in Gittelde am Harz eine Bank ausgeraubt und dabei eine Kundin und eine Bankmitarbeiterin verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb Verurteilungen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Die Verteidigung plädierte deshalb auf Freispruch. Finanziell gelohnt hat sich der Banküberfall in jedem Fall nicht. Erbeutet wurden nur wenig mehr als 2000 Euro.