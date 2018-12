Falscher Polizist kommt für mehrere Jahre hinter Gitter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duderstadt (dpa/lni) - Ein falscher Polizist kommt für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Das Amtsgericht Duderstadt habe den 27-Jährigen am Donnerstag wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betruges verurteilt, teilte ein Sprecher mit. Der Angeklagte habe gestanden, als Mitglied einer überregional agierenden Bande bei einer Seniorin in Duderstadt 200 000 Euro abgeholt und an Hinterleute weiter gegeben zu haben. Insgesamt hatten falsche Polizisten die 86-Jährige um 290 000 Euro geprellt. Das Schöffengericht folgte im Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe von weniger als zwei Jahren plädiert.

Die Betrügerbande hatte die Seniorin unter Vorwänden Anfang dieses Jahres dazu gebracht, 30 000 Euro von ihrem Sparbuch, 60 000 Euro aus dem Verkauf von Immobilienfonds sowie 200 000 Euro aus dem Verkauf eines Grundstücks zu übergeben. Die dritte und größte Summe hatte der 27-Jährige abgeholt. Der Mann war im Juni im bayrischen Coburg bei einem ähnlichen Betrugsversuch festgenommen worden. Eine realistische Chance, ihr Geld zurückzubekommen, habe das Opfer nicht, sagte der Gerichtssprecher.

Seit Jahren sind bundesweit falsche Polizisten am Werk. Sie erzählen Senioren am Telefon Lügengeschichten, wonach sie Opfer von Straftätern werden könnten. Damit Geld und Wertsachen in Sicherheit gebracht würden, sollten sie es vermeintlichen Polizeibeamten übergeben.