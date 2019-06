Tödliches Ehedrama: Richter verhängten zehn Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Erst stach er über 40 Mal auf seine Ehefrau ein, dann postete er ein Foto der Leiche: Nach einer tödlichen Beziehungstat ist ein 32-jähriger Vater aus Dortmund am Mittwoch zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Auslöser der Bluttat soll vor allem Eifersucht gewesen sein. Der Iraker hatte seine Frau am Abend des 30. Oktober 2018 in der gemeinsamen Wohnung bei einem Streit angegriffen. Nach eigenen Angaben war er zuvor beleidigt, bespuckt und verhöhnt worden. Seine Frau habe ihm angeblich sogar das Messer hingehalten und ihn aufgefordert, sie umzubringen, wenn er ein Mann sei. Da müsse er ausgerastet sein.

Die Stiche wurden mit so großer Wucht geführt, dass viele der Wunden deutlich tiefer waren als die Messerklinge. Allein das Herz wurde dreimal getroffen, die Lunge immer wieder durchstochen. Die damals 31-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern (vier und sechs Jahre alt) hatte keine Chance.

Nach der Tat hatte der Angeklagte seine Schwiegereltern angerufen und die Tat gestanden. Weil sie ihm jedoch nicht geglaubt haben, hatte er ein Foto der Leiche gepostet, das bei Facebook zu sehen war. Anschließend hatte der 32-Jährige selbst die Polizei alarmiert. Das Urteil des Dortmunder Schwurgerichts lautet auf Totschlag.