Bremer Gericht verurteilt 24-Jährigen zu zwölf Jahren Haft

Bremen (dpa) - Ein 24-Jähriger ist am Dienstag in Bremen zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Russe im November 2017 in Bremen einen Mann erstochen und einen anderen schwer verletzt hat. Es verurteilte ihn wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Mann eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren beantragt. Der Verteidiger des Angeklagten plädierte auf eine Haftstrafe von 5 Jahren und wertete die Taten als gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge.