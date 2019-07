Unfälle und Feuerwehreinsätze wegen Unwettern bei Rostock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock/Güstrow (dpa/mv) - Gewitter mit starken Regenfällen haben am Montagnachmittag im Rostocker Umland zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen und einigen Verkehrsunfällen geführt. In der Region um Schwaan, Laage und Güstrow (alle Landkreis Rostock) seien Straßen überflutet worden und Tiefgaragen sowie Keller vollgelaufen, teilte der Landkreis am späten Nachmittag mit. Bäume und große Äste seien umgestürzt und mussten von den Fahrbahnen geräumt werden. Rund 25 Mal mussten Feuerwehren demnach ausrücken. Betroffen gewesen sei auch die Kreisverwaltung in Güstrow, deren Tiefgarage vollgelaufen sei.

Auf den Autobahnen A19 und A20 gab es laut Polizei mehrere Unfälle, bei denen jedoch niemand verletzt wurde. Bei Laage hatten sich laut Polizei in einer Senke der A19 bis zu 30 Zentimeter Wasser gesammelt. Nahe Güstrow überschlug sich ein Auto auf der A19 Richtung Rostock wegen Aquaplanings, sagte ein Polizeisprecher. Auch in der Gegenrichtung sei es zu einem Unfall durch nasse Fahrbahnen gekommen, ebenso wie auf der A20 bei Tessin.