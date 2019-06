Polizei: Ruhige Lage trotz Gewittern am Abend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Trotz Gewittern und kräftigen Regenschauern ist die Polizei in Bayern am Dienstagabend zunächst von unwetterbedingten Einsätzen verschont geblieben. Aus den Polizeipräsidien in Unterfranken, Oberbayern Nord und der Oberpfalz beispielsweise gab es Entwarnung. Das Einsatzaufkommen halte sich in Grenzen, sagte etwa eine Sprecherin der Polizei in Würzburg. In Ingolstadt sei noch kein einziger Tropfen Regen gefallen, sagte ein Beamter dort.

Für die Nacht zum Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst von Süden her einzelne schwere Gewitter vorhergesagt mit Potenzial für Starkregen, Hagel und Sturmböen. Gefährdete Gebiete seien vor allem Teile Oberbayerns und der Oberpfalz sowie Oberfranken, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Am Vorabend hatten Unwetter vor allem in der Region München erhebliche Schäden verursacht.