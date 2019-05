Hochwasser geht zurück: Wasserstände in Flüssen sinken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Fulda (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Nord- und Osthessen hat sich am Mittwoch weiter entspannt. "Das Wasser ist fast überall abgelaufen", sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel. Die letzte unwetterbedingte Straßensperrung sei am Morgen aufgehoben worden. Das Wetter habe in der Nacht auf Mittwoch keine größeren Einsätze ausgelöst, meldeten auch andere Polizeistationen in Hessen.

Lediglich in Schlitz (Vogelsbergkreis) blieb am Morgen noch eine Kreisstraße gesperrt: Im Stadtteil Pfordt stand das Wasser laut Polizei noch 30 bis 40 Zentimeter hoch. Insgesamt seien die Aufräumarbeiten aber "von unserer Seite erledigt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen.

Auch die Wasserstände in den Flüssen gingen in der Nacht zu Mittwoch zurück. Am Morgen wurde an keiner Messstelle in Hessen die Hochwassermeldestufe 3 mehr überschritten. Sie wird ausgerufen, wenn bebautes Gebiet oder überörtliche Verkehrsverbindungen von Hochwasser betroffen sind.

Heftige Regenfälle hatten am Dienstag zu Überflutungen in Nord- und Osthessen geführt. Besonders betroffen waren Kassel und Umgebung, der Werra-Meißner-Kreis, Fulda, Gießen und der Vogelsbergkreis.