Brücke am Main-Donau-Kanal wegen Starkregens gesperrt

Nürnberg (dpa/lby) - Ärger für Pendler in Nürnberg: Starker Regen hat dazu geführt, dass eine Brücke über den Main-Donau-Kanal gesperrt werden musste. Von Montagabend bis Dienstagvormittag stand der Verkehr dort still. Die Brücke liegt an einem wichtigem Autobahnkreuz der A73. Die Polizei teilte mit, es sei zu befürchten, dass das viele Wasser nicht richtig über die Rohre ablaufen könne und unter der Fahrbahn bleibe. Nach Angaben der Stadt hat der Regen eine Böschung unterspült. Experten untersuchten am Dienstag zudem die Fahrbahn auf mögliche Schäden. Nach ersten Untersuchungen wurde die Brücke am Kreuz Nürnberg-Hafen stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben.