Unwetter beschäftigt Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - Sturm und Gewitter haben am Mittwochabend die Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Im Raum Mainz seien der Polizei 25 Vorfälle gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bäume seien auf Straßen gefallen, Schilder abgebrochen und der Wind habe Teile einer Baustellenabsperrung davongetragen. Glücklicherweise habe das Unwetter aber keine größeren Unfälle zur Folge gehabt.

In Ludwigshafen gingen nach Angaben der Feuerwehr mehr als 100 Notrufe wegen Sturmschäden ein. In Ruschberg bei Baumholder setzte nach SWR-Angaben ein Blitzeinschlag ein Haus in Flammen. Der Dachstuhl sei ausgebrannt, Menschen verletzten sich nicht. Auch in anderen Landesteilen sorgten Folgen des Unwetters für Verkehrsbehinderungen und Schäden.