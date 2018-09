Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Das Sturmtief "Fabienne" ist am Sonntag auch über das Saarland und Rheinland-Pfalz gezogen und hat dabei für zahlreiche Schäden gesorgt.

"Das gesamte Saarland war davon etwa gleich betroffen", teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Montagmorgen mit. Demnach wurde dort 180 Mal die Feuerwehr gerufen. Im Nordosten des Saarlands stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, so dass die Strecke bis in die Abendstunden gesperrt blieb. Durch den Starkregen kam es laut Polizei auch zu zwei Verkehrsunfällen mit leicht verletzten Personen.

Im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz kippten nach Angaben der Feuerwehr Strommasten um, so dass zeitweise der Strom ausfiel. Insgesamt rückten Einsatzkräfte in Mainz 130 Mal aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. "Das waren überdurchschnittlich viele Einsätze. Wir hatten die ganze Bandbreite mit dabei." Abgebrochene Äste mussten etwa von den Gehwegen geräumt und Keller ausgepumpt werden. Verletzte gab es bei den Einsätzen laut Feuerwehr aber nicht.