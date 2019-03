Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die heftigen Windböen des Sturmtiefs "Eberhard" haben für viele Einsätze der Feuerwehr in Rheinland-Pfalz und Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Auch am Montag mussten sich Reisende weiter auf Teilausfälle und Verspätungen einstellen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagmorgen mit. Betroffen waren Zuglinien, die aus Nordrhein-Westfalen kommen.

Auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main kam es vereinzelt zu Verzögerungen und Ausfällen. Im Fernverkehr fielen mehrere Zuglinien am Morgen komplett aus, wie zum Beispiel der ICE 45 von Köln über Mainz bis Stuttgart. Reisende sollten in Regionallinien umsteigen, um an ihr Ziel zu kommen und sich im Internet informieren.

Die Feuerwehr vermeldete am Montagmorgen "glücklicherweise nur Sachschäden". Einsatzkräfte räumten nach dem Sturmtief umgestürzte Bäume, lose Ziegel und abgeknickte Verkehrsschilder von den Straßen. In Bobenheim-Roxheim wurde laut Feuerwehr ein Handballspiel abgebrochen, weil der Sturm das Hallendach beschädigt hatte.

In Mutterstadt und Fußgönheim seien leere Seecontainer von Industriegeländen auf die Straßen geweht. Insgesamt rückten Einsatzkräfte fast 200 Mal aus. Im Laufe des Sonntags war in zahlreichen Haushalten im Land wegen umgestürzter Bäume der Strom ausgefallen - in der Spitze sollen rund 100 000 Haushalte betroffen gewesen sein. Am Montagmorgen waren diese Probleme aber behoben.

Auf Windböen und Frost müssen sich Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch am Montag wieder einstellen. "Starke und stürmische Böen" mit bis zu 80 Stundenkilometern seien vielerorts möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Dazu könne es regnen und gewittern. Am Nachmittag soll sich die Wetterlage dann etwas beruhigen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht kann es sich dann auf bis zu null Grad abkühlen - mit Frost sei zu rechnen.