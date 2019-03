Sturm deckt Schuldach ab: Unterricht fällt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löningen (dpa/lni) - Das Sturmtief Cornelius hat am Donnerstag das Dach einer Schule in Löningen bei Cloppenburg abgedeckt. Wie die Stadt mitteilte, fegte am Donnerstagmorgen der Sturm über die Gutenbergschule hinweg. Gegen neun Uhr habe es einen Knall gegeben, der weithin zu hören gewesen sei. Ein Schrägdach wurde zerstört und teilweise herunter geweht, als gerade Unterrichtszeit war. Niemand wurde verletzt. Noch am Vormittag begannen die Aufräumarbeiten. Das Dach muss vollständig erneuert werden. Auch am Freitag fällt der Unterricht an der Hauptschule aus.