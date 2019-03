Unwetter - Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz/Dresden (dpa/sn) - Mit starken Böen ist das Sturmtief "Eberhard" am Sonntagabend über Sachsen gezogen. In Leipzig und Chemnitz wurden sogar Orkanböen gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Montag mitteilte. Auf der A72 bei Chemnitz zog sich ein 47-Jähriger schwere Verletzungen zu, als der Wind seinen auf dem Seitenstreifen angehaltenen Kleintransporter zum Umkippen brachte. Bei anderen sturmbedingten Unfällen wurden zwei weitere Menschen durch umstürzende Bäume in ihren Autos leicht verletzt.

Insgesamt rückte die Polizei in Chemnitz laut ersten Schätzungen am Abend zu rund 500 Einsätzen aus. Teilweise sei die Notrufzentrale überlastet gewesen, erzählte ein Sprecher. Das Dach eines Pflegeheims in der Innenstadt wurde massiv beschädigt, auch mehrere weitere Häuser verloren ihre Dächer. Ähnlich sah es in Leipzig aus: "Es fliegen die Dachziegel, es fliegen die Dixi-Häuschen (Toiletten) und wir haben viele umgestürzte Bäume", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, die um die 100 Einsätze zu verzeichnen hatte.

In vielen anderen sächsischen Städten kam es Abend zu Böen der Windstärken 10 oder 11. Immer wieder mussten Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Auch im Regionalverkehr der Deutschen Bahn kam es zu Einschränkungen.