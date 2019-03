Unwetter - Hofheim am Taunus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Sturmtief "Eberhard" müssen sich Reisende in Hessen am Montag weiter auf Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr einstellen. Betroffen seien vor allem Züge, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagmorgen mit. Bei der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main komme es etwa vereinzelt zu Ausfällen und Verzögerungen. Mehrere Linien im Fernverkehr fielen am Morgen komplett aus - zum Beispiel der ICE 45 aus Köln Richtung Stuttgart über Wiesbaden und Mannheim oder die Linien 47 und 49 aus Dortmund. Reisende sollten in Regionallinien umsteigen und sich auf der Internetseite der Deutschen Bahn informieren, sagte der Bahnsprecher.

Auf das Unwetter-Wochenende folgen am Montag Windböen und Frost. "Starke und stürmische Böen" mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Dazu könne es regnen und gewittern. Am Nachmittag soll sich die Wetterlage dann aber beruhigen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht kann es sich dann auf bis zu null Grad abkühlen - besonders in Hessen sei mit Frost zu rechnen.