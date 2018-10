Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Sturmtief "Siglinde" hat in der Nacht zu Mittwoch vereinzelt für umgestürzte Bäume in Niedersachsen gesorgt. Insgesamt sei es jedoch "überraschend ruhig" geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Experten rechnen damit, dass der Sturm weiter abnimmt. "Mindestens bis Donnerstag bleibt es im Norden und Osten aber sehr windig mit einzelnen starken bis stürmischen Böen", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.

Am Dienstag waren schwere Sturmböen an der Küste aufgekommen, mancherorts gab es orkanartige Böen. Wegen Wind und Hochwasser kam es auch zu Einschränkungen im Fährverkehr.