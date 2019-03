Landesforsten warnen nach Sturmtief vor Betreten der Wälder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niedersachsen (dpa/lni) - Nach dem Sturmtief "Eberhard" warnen die Landesforsten vor dem Betreten der Wälder in Südniedersachsen. In vielen Bereichen seien Wege durch umgestürzte Bäume blockiert. Zudem drohten angebrochene Stämme umzustürzen und abgeknickte Äste herabzufallen, sagte ein Sprecher am Montag. Das ganze Ausmaß der Schäden in den Wäldern sei noch nicht abzusehen. Priorität habe es zunächst, Straßen und Wege wieder passierbar zu machen.

Das Sturmtief hatte für Hunderte Einsätze bei Polizei und Feuerwehr gesorgt. Besonders betroffen war der Landkreis Göttingen. Alleine dort seien die Einsatzkräfte mehr als 220-mal ausgerückt, berichtete die Polizei. Verletzt wurde bei dem Sturm niemand.

Am Montagmorgen waren im Landkreis Göttingen noch rund zwanzig Straßen gesperrt, weil Bäume umgestürzt waren. "Alles was nicht niet- und nagelfest war, ist hier durch die Luft geflogen", sagte ein Polizeisprecher.

Die Autobahn 7 musste am Sonntagabend bei Hann. Münden für rund drei Stunden gesperrt werden, nachdem ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. Der Verkehr staute sich in Richtung Süden auf zeitweise acht Kilometer. Im restlichen Niedersachsen war es ruhiger geblieben. In Braunschweig rückten die Helfer zu 14 Einsätzen aus. Im Landkreis Osnabrück wurde die Feuerwehr elf Mal alarmiert: Autos waren wegen Glätte von der Straße abgekommen.

Bahnfahrer mussten in Niedersachsen und Bremen am Montagvormittag noch mit Verspätungen rechnen. Allerdings hatte sich die Lage schon deutlich entspannt.