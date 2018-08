09. August 2018 16:43 Unwetter - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines Unwetters hat die Deutsche Bahn den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof eingestellt. Grund dafür sei, dass die Strecken in der Umgebung möglicherweise durch umgestürzte Bäume blockiert seien, sagte eine Sprecherin der Bahn am Donnerstag. Sowohl Bahn- als auch Regionalverkehr seien betroffen. Wie lange der Bahnverkehr eingestellt bleibt, war zunächst unklar.