Europa Open Air wegen angekündigter Sturmböen abgebrochen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen angekündigter Sturmböen ist das Europa Open Air Festival in Frankfurt abgebrochen worden. Mehrere Tausend Besucher seien am Donnerstagabend an die Weseler Werft am Main gekommen, um dem Konzert des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks zuzuhören, teilte der Sender mit. Der Sender hatte das Konzert zusammen mit der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen der Europa-Kulturtage der EZB veranstaltet.

Das Festival hatte am frühen Abend mit dem Auftritt einer Vorband begonnen. Das Sinfonieorchester begann um 20.00 Uhr und konnte den Angaben nach nur 50 Minuten lang spielen - geplant war ein zweistündiges Konzert. HR-Hörfunkdirektor Heinz Sommer betonte, dass die Sicherheit der Besucher Priorität habe: "Insofern gab es angesichts der mehrfach bestätigten Wetterprognose keine andere Wahl, als das Konzert kurzfristig zu beenden." Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Sturmböen bis Stärke neun gewarnt.

In der Nacht kam es dann zwar zu Gewittern und starkem Regen in Hessen - die Unwetter richteten jedoch keinen Schaden an, wie Polizei mitteilte.