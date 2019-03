Behinderungen im Berufsverkehr wegen Sturm und Straßenglätte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Heftige Sturmböen und Straßenglätte haben den Pendler- und Reiseverkehr in Hessen am Montagmorgen teils stark beeinträchtigt. Nach dem Sturmtief "Eberhard" müssten sich Reisende weiter auf Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr einstellen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Betroffen seien vor allem Züge, die aus Nordrhein-Westfalen kommen. Am Frankfurter Flughafen wurden dagegen keine Probleme gemeldet. Am späten Sonntagabend habe es wegen des Wetters einige Verspätungen gegeben, sagte ein Sprecher. Derzeit seien aber keine Ausfälle oder größere Verspätungen absehbar.

Auch im Regionalverkehr und auf den Straßen im Land kam es zum Start in die Woche Behinderungen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete etwa wegen eines umgestürzten Baums Ausfälle im Busverkehr im Landkreis Offenbach. Im Wiesbadener Yachtclub drohte eine Steganlage wegen des Sturms abzureißen. Die Berufsfeuerwehr habe aber Schlimmeres verhindert. Im südhessischen Bensheim wurde in der Karl-Kübel-Schule der Ausfall des Unterrichts wegen Sturmschäden am Schulgebäude gemeldet.

Die Polizei in Westhessen warnte vor teils schneebedeckten Straßen. Wegen winterlicher Verhältnisse in Mittelhessen durften Lastwagen über 3,5 Tonnen nur den rechten Fahrstreifen auf Autobahnen benutzen, wie das Straßen- und Verkehrsmanagement "Hessen Mobil" mitteilte.

Nach Angaben der Bahn kommt es am Montag bei der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main etwa vereinzelt zu Ausfällen und Verzögerungen. Mehrere Linien im Fernverkehr fielen am Morgen komplett aus - zum Beispiel der ICE 45 aus Köln Richtung Stuttgart über Wiesbaden und Mannheim oder die Linien 47 und 49 aus Dortmund. Reisende sollten in Regionallinien umsteigen und sich auf der Internetseite der Deutschen Bahn informieren, sagte der Bahnsprecher.

Auf das Unwetter-Wochenende folgen am Montag Windböen und Frost. "Starke und stürmische Böen" mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Dazu könne es regnen und gewittern. Am Nachmittag soll sich die Wetterlage dann aber beruhigen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht kann es sich dann auf bis zu null Grad abkühlen - besonders in Hessen sei mit Frost zu rechnen.