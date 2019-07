Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Starke Regenfälle haben am Mittwochnachmittag zahlreiche Straßen in der Flensburger Innenstadt überspült. Einige Straßen sind wegen des hohen Wasserstands gesperrt worden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Besonders am Hafen gab es Probleme. Dort reichte das Wasser bis an die Gebäude ran. Verletzte oder Unfälle gab es nach Angaben der Leitstelle nicht. Einige Passanten waren barfuß unterwegs, ihnen reichte das Wasser bis an die Waden.